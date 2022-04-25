أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الاثنين 25-4-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم، فيما واصلت أسعار الطماطم تراجعها وننشر فيما يلي أسعار عدد كبير من أصناف الخضروات والفاكهة، حسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين7و 10جنيها للمستهلك

البطاطس بين 5 و7 جنيه.

البصل بين 3 جنيهات و5 جنيه.

الكوسة بين 3 و5 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 5 و7.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 10 جنيهات و12 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الملوخية بين 5 جنيهات و7.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.

اليوسفي بين 4 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و14 جنيها.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الفراولة بين 5 و8 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.

 


 

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