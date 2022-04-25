الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، طقسا حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، كما يشهد قانطي جنوب سيناء وشمال الصعيد، طقس حار في فترات النهار.

وتوقعت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مع شبورة خفيفة في الصباح الباكر ونشاط للرياح على مدار اليوم.

وأكدت الأرصاد الجوية أنه يسود البلاد طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل في فترات الليل.

وتوقعت الأرصاد في البيان أنه يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد في الليل، بينما يكون معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى وجود نشاط رياح وشبورة خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأوضحت الأرصاد الجوية إلى تعرض البلاد اليوم الاثنين الموفق 25-4-2022، لفرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين

درجات الحرارة اليوم في القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 16 درجة

درجات الحرارة اليوم في مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة

درجات الحرارة اليوم في سوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة

درجات الحرارة اليوم في قنا العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجة

درجات الحرارة اليوم في أسوان العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة

درجات الحرارة اليوم في سانت كاترين العظمى 27 درجة والصغرى 09