محافظ قنا يفتتح إحلال وتجديد محطة مياه جزيرة مطيرة المدمجة بقوص ضمن حياة كريمة 

أطلق اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أشارة التشغيل التجريبي لأعمال الإحلال والتجديد الكلي لمحطة مياه شرب قرية جزيرة مطيرة المدمجة التابعة لمركز قوص، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، رافقه حازم عمر نائب محافظ قنا والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقنا، وشاذلي البرنس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص وعدد من القيادات التنفيذية.



أوضح محافظ قنا أن الطاقة الإنتاجية للمحطة بلغت ٨٠ لتر لكل ثانية بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٩ ملايين جنيه وتقع علي مساحة ١٤٠٠ متر مربع لخدمة ٥٠ ألف نسمة من أهالي قرى جزيرة مطيرة وتوابعها، وذلك ضمن خطة المحافظة نحو إنشاء محطات مياه شرب جديدة ورفع كفاءة وقدرة المحطات القائمة حَالِيًّا لتلبية الطلب المتزايد على المياه من قِبل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، وكذلك تنفيذ لخطة الدولة الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة بالصعيد.



كما شدد محافظ قنا على أهمية الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية بجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمراكز المحافظة وتنمية مهارات عمل وأداء الأطقم الفنية على إجراء الإسعافات الأولية في حالة الطوارئ وكيفية استخدام مهمات السلامة، والتعامل الآمن مع غاز الكلور، وتطبيق خطط الطوارئ والإخلاء وفقا للمعايير القياسية.



وأضاف «الداودي»، إن المحافظة شهدت طفرة غير مسبوقة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي خلال العامين الماضيين من خلال تنفيذ أكثر من 21 مشروع في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي تم تمويلها من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والخطة الاستثمارية السنوية للمحافظة، مما ساهم في رفع نسبة تغطية مياه الشرب بمختلف مدن وقرى المحافظة إلى 99 %، لافتا إلى أنه من المقرر أن ترتفع نسبة التغطية إلى 100 بحلول عام 2023.



ومن جانبه أوضح المهندس رجب عرفة أن الشركة أخذت على عاتقها تنفيذ توجيهات وزارة الإسكان والمرافق، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة، ووضع مشروعات مبادرة حياة كريمة كأولوية قصوى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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