سعر اليورو اليوم الاثنين 25-4-2022 أمام الجنيه المصرى

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين 25-4-2022، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 19.94 جنيه للشراء، و20.16 للبيع، وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
20.16 جنيه للشراء.

20.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
19.94 جنيه للشراء.

20.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر
19.98 جنيه للشراء.

20.16 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
20 جنيه للشراء.

20.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
19.94 جنيه للشراء.
 
20.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
20.05 جنيه للشراء.

20.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
20.09 جنيه للشراء.

20.34 جنيه للبيع.

 

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. صفقة ريال مدريد الذهبية تخضع للكشف الطبي

الأهلي يرصد 10 مليون جنيه لضم بديل نجمه

باريس سان جيرمان يستقر على اسم مدربه الجديد

عاجل.. نجم بيراميدز يحسم موقفه من الأنتقال للزمالك

فيريرا يدفع بالمدفعجي في تشكيل الزمالك أمام المصري

عاجل.. انتصار السيسي: عيد تحرير سيناء ذكرى غالية على قلوب المصريين

وئام عطالله يقترب من الربع مليون مشاهدة بأغنية "ام الخدود"

تعهد بمحاربة الفساد.. البرلمان الموريتاني يصادق على برنامج حكومة محمد ولد بلال