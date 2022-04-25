وزير التموين يستعرض أعمال القابضة للصناعات الغذائية



استعرض علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة للصناعات الغذائية، الأعمال الخاصة بالسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021.

وقدم أحمد حسنين عبدالعزيز العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية خلال الاجتماع، تقريرًا موجزًا عن نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة وأهم الإنجازات عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021 مقارنة بفعلي 2019-2020 وهدف 2020-2021، وفقًا لبيان صحفي.

وأشار حسنين، إلى حجم الأعمال والإنجازات التي تحققت بالفعل في كافة مجالات وأوجه نشاط الشركة القابضة وشركاتها التابعة وخطط التطوير التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها أيضًا فضلًا عن جهود الشركة في دعم الشركات التابعة وضخ مزيد من الاستثمارات بما يعود بالنفع على المستهلك المصري.

وأكد حسنين، جهود الشركة القابضة للصناعات الغذائية خلال الفترة الماضية تحت قيادة علي المصيلحي وزير التموين، والتي شملت توفير السلع الغذائية اللازمة للمنظومة التموينية بما قيمته 36 مليار جنيه (بمعدل 3 مليارات جنيه شهريًا) مع انتظام عمليات التوريد وتوفير الكميات المطلوبة وفاءً للاحتياجات دون حدوث أي أزمات أو اختناقات.

وشملت الأعمال أيضًا العمل على توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية بكميات تكفي لمدة من 3 إلى 6 أشهر، والانتهاء من الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير الشركات وميكنة وربط نظم المعلومات للشركة القابضة والشركات التابعة في مجال تجارة السلع الغذائية، وإمداد عدد 7000 منفذ تابع لمشروع جمعيتي في عدد 27 محافظة بكافة السلع الغذائية المطلوبة بصفة شهرية.

كما شملت، الاشتراك في معارض أهلًا مدارس، أهلًا رمضان والشوادر الخاصة بالمعرض في جميع محافظات الجمهورية وذلك بالتنسيق مع الغرف التجارية والمحافظين، وإمداد عدد 264 سيارة (سعة 1.5 طن، 5 أطنان) لمشروع تحيا مصر في عدد 20 محافظة بسلع (اللحوم، الدواجن، الأسماك، الخضراوات المجمدة)، وافتتاح مركز تطوير وسلامة الغذاء التابع للشركة القابضة بعد تطويره بتكلفة بلغت نحو 70 مليون جنيه مع تدعيمه بأحدث الأجهزة المعملية في هذا المجال.

وأوضح حسنين، أن الأعمال شملت أيضًا تأسيس شركة قها وإدفينا للصناعات الغذائية المتطورة بالشراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لإعادة هيكلة شركات الزيوت والمنظفات، سيتم إقامة مصانع لتكرير وتعبئة واستخلاص الزيوت بالإضافة إلى المجمع الصناعي بسوهاج ومصنع للمنظفات بمدينة العامرية.

ونوه بأنه تم تأسيس شركة مساهمة مصرية سودانية بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة الاتجاهات المحدودة السودانية وشركة جنوب الوادي للتنمية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وذلك بهدف تنمية وتطوير كافة أوجه التعاون في النشاط الغذائي والزراعي والتجاري تصديرًا واستيرادًا.