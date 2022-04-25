خسائر نفط عُمان تفوق 5.4 دولار للبرميل

الاقتصاد
بوابة الفجر
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 أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الاثنين، تراجع سعر نفط عمان بالعقود الآجلة تسليم شهر يونيو / حزيران القادم، بواقع 5.45 دولار للبرميل.

وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر يونيو / حزيران، تراجع إلى 99.52 دولار للبرميل، مقارنةً بسعره يوم الجمعة الماضي، عند 104.97 دولار.

وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر يوليو / تموز المقبل 98.32 دولار للبرميل، بتراجع 5.3 دولار للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 103.62 دولار للبرميل.

وعالميًا، تراجع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم مايو / أيار، القادم، بحلول الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، بنسبة 4.59 بالمائة؛ ليصل إلى 97.38 دولار للبرميل، فاقدًا 4.69 دولار للبرميل.

وتراجع سعر خام برنت تسليم يونيو / حزيران، بنسبة 4.55 بالمائة؛ ليصل إلى مستوى 101.8 دولار للبرميل، بخسائر 4.85 دولار للبرميل عن مستوياته السابقة.

 

 

 

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