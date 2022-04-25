تعرف على سبب خلاف طوني خليفة مع نضال الأحمدية

تصدرت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية اليوم الاثنين الموافق الـ25 من أبريل 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما ظهرت تفاصيل جديدة حول خلافها مع طوني خليفة.

نضال الأحمدية

واعتلت نضال الأحمدية صدارة العمليات البحثية يعدما حل الإعلامي طوني خليفة، ضيفا على "العرافة" حيث كشف تفاصيل خلافه مع نضال الأحمدية.

سبب خلاف طوني ونضال الأحمدية

وكشف طوني خليفة سبب خلافه مع الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، والتي كانت تجمعهما علاقة قوية، خلال ظهوره في برنامج "العرافة" مع مع الإعلامية بسمة وهبة، عبر فضائية "المحور".

وقال طوني خليفة إن حربه مع نضال الأحمدية مدروسة، مؤكدا وجود خلاف كبير بينهما، مشيرا إلى أنه يكن لها حبا كبيرا، وإنه ابلغها إعجابه بها في قبرص.

وأوضح طوني خليفة أن سبب خلافه مع نضال الأحمدية سببه أنها دعته للسهر معها في شقتها ودخل بيتها قبل أن يفاجأ أنها تقوم بعمل مقلب به حيث فوجئ بوجود عدة أشخاص بغرفتها.

وأكد افعلامي طوني خليفة بعدما كشف سبب خلافه مع نضال الأحمدية أن له أسلوب خاص يعتمد على إثارة الضيوف، قائلًا: "ما أنتى يا بسمة بتسخني الضيوف.. بتحطيهم في الفريزر".

ولفت الإعلامي طوني خليفة أن برنامجه لم يتجاوز أو ينحدر في الآداب والأخلاق، عكس ما تسبب فيه بعض الإعلاميين لضيوفهم من خراب ودمار لبيوتهم.