نيكى الياباني يسجل أكبر تراجع يومي في 6 أسابيع



أغلق المؤشر Nikkei الياباني منخفضًا الاثنين 25 ابريل نيسان ليسجل أكبر تراجع يومي في أكثر من 6 أسابيع متتبعًا خسائر وول ستريت بعد أن ألمح رئيس الفدرالي الأميركي إلى رفع في أسعار الفائدة في الأجل القريب.

وأنهى المؤشر Nikkei الجلسة متراجعًا 1.9% مسجلًا 26590.78 نقطة في أكبر خسارة بالنسبة المئوية منذ 11 مارس آذار، بينما هبط المؤشر Topix الأوسع نطاقًا 1.5% عند 1876.52 نقطة.

وتراجعت بورصة وول ستريت بأكثر من 2.5% يوم الجمعة 22 نيسان ابريل، إذ نالت أخبار عن تحقيق الشركات أرباحا غير متوقعة وزيادة اليقين حول الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة في الأمد القريب من معنويات المستثمرين.

هذا وأشار باول إلى أن البنك المركزي الأمريكي يستعد لرفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعه في مايو أيار مع مزيد من الزيادات في المستقبل.



