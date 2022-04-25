فيديو وصور.. 15 ألف وجبة إفطار للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة البحيرة من "سيف الخيرية"

قامت مؤسسة سيف للأنشطة الخيرية والاجتماعية بتنظيم حفل إفطار للأسر المستحقة بقرية عاداه سيدي غازي بمحافظة البحيرة وبحضور 600 أسرة من المستهدف، علمًا بأن المؤسسة قامت بتوزيع ما يقرب من 12000 ألف وجبة إفطار حتى الآن من إجمالي المستهدف 15000 ألف وجبة إفطار للأسر المستحقة ضمن خطة المؤسسة لشهر رمضان المبارك ولرسم البهجة على وجوه المستحقين، يأتي ذلك في إطار خطة المؤسسة لدعم جهود الدولة في تقديم الخدمات للأسر الأولى بالرعاية داخل القرى الاكثر احتياجا وتزامنا مع شهر رمضان المبارك.

وأكد عمرو رمضان السنوسي رئيس مجلس ادارة مؤسسة "سيف الخيرية" إن مشروع افطار صائم يهدف لإفطار 15 آلاف صائم وتم توزيع وإفطار حتى الآن ما يقرب من نحو 12 الف من المستحقين حيث نقوم بتوزيع الوجبات بشكل يومي.

وأضاف رئيس مجلس الادارة أن المستهدف هو 15 الاف وجبة وبفضل الله نعمل على تخطى المستهدف؛ حيث تم تدشين مطبخ طعام مجهز بأحدث وسائل تقنيات الحديثة مماثل للفنادق السياحية؛ ويقوم بتجهيز الوجبات شيفات متخصصون في الطعام؛ ويشارك فى توزيع الوجبات 100 متطوع.

ونظمت المؤسسة منذ بداية شهر رمضان المبارك، أكبر مائدة إفطار تسع لنحو 600 فرد بخلاف توزيع وجبات الإفطار على الأسر المستحقة والأكثر إحتياجًا داخل القرى والنجوع بنطاق محافظتى البحيرة والإسكندرية وكذا توزيع 2000 من كرتونة رمضان التى تحوى بعض المواد التموينية.

الجدير بالذكر أن مؤسسة سيف الخيرية بدأت هذه الحملة لأول مرة فى العام الماضى منذ بداية الشهر الكريم باستهداف إفطار 10.000 صائم للأسر المستحقة داخل القرى الأكثر احتياجًا.

كما يقدم مطبخ المؤسسة الذى يعمل على مدار العام الوجبات بشكل يومي للأسر الأكثر احتياجا داخل نطاق محافظتى الإسكندرية والبحيرة.

يُذكر أن مؤسسة "سيف الخيرية" هى مؤسسة أهلية تعمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى منذ عام 2019 برقم اشهار 4009 وتعمل في مجالات التنمية المجتمعية وتشجيع المشروعات الصغيرة؛ وتقديم المساعدات الإنسانية، وتوصيل المياه وتركيب الأسقف، والمساهمة في زواج اليتيمات، وغيرها من المجالات التنموية.

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