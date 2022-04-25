وزير التموين يترأس الجمعية العمومية للشركة القابضة للصناعات الغذائية

ترأس معالي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة للصناعات الغذائية وذلك لاستعراض الأعمال الخاصة بالسنة المالية المنتهية في 30-6-2021 وذلك بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبحضور السادة أعضاء الجمعية العامة والسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والسادة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.



وقد استعرض المصيلحي التقرير السنوي المقدم من اللواء أحمد حسنين عبد العزيز العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية والذى يتضمن تقريرًا موجزًا عن نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة وأهم الإنجازات عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2021، مقارن بفعلي 2019/2020 وهدف 2020/2021.



وفى هذا الإطار أشار اللواء احمد حسنين العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى حجم الأعمال والإنجازات التي تحققت بالفعل في كافة مجالات واوجه نشاط الشركة القابضة وشركاتها التابعة وخطط التطوير التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها ايضًا فضلا عن جهود الشركة في دعم الشركات التابعة وضخ مزيد من الاستثمارات بما يعود بالنفع على المستهلك المصري.



وأشار حسنين إلى جهود الشركة القابضة للصناعات الغذائية خلال الفترة الماضية ومن ضمن هذه الأعمال مايلي:-



- قامت الشركة القابضة بالتعاون مع وزارة التموين بتوفير السلع الغذائية اللازمة للمنظومة التموينية بما قيمته 36 مليار جنيه (بمعدل 3 مليار جنيه شهريا) مع إنتظام عمليات التوريد وتوفير الكميات المطلوبة وفاءا للإحتياجات دون حدوث أي أزمات أو إختناقات.



- العمل علي توفير مخزون إسترتيجي من السلع الأساسية بكميات تكفي لمدة من 3 ـ 6 شهور.



- تم الإنتهاء من الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير الشركات وميكنة وربط نظم المعلومات للشركة القابضة والشركات التابعة في مجال تجارة السلع الغذائية.



- إمداد عدد 7000 منفذ تابع لمشروع جمعيتى فى عدد 27 محافظة بكافة السلع الغذائية المطلوبة بصفة شهرية.



- الاشتراك فى معارض أهلا مدارس، أهلا رمضان والشوادر الخاصة بالمعرض فى جميع محافظات الجمهورية وذلك بالتنسيق مع الغرف التجارية والمحافظين.



- إمداد عدد 264 سيارة ( سعة 1.5 طن، 5 طن ) لمشروع تحيا مصر فى عدد 20 محافظة بسلع ( اللحوم، الدواجن، الاسماك، الخضروات المجمدة).



- تم افتتاح مركز تطوير وسلامة الغذاء التابع للشركة القابضة بعد تطويره بتكلفة بلغت نحو 70 مليون جنيه مع تدعيمه بأحدث الأجهزة المعملية في هذا المجال.



- تم تأسيس شركة قها وإدفينا للصناعات الغذائية المتطورة بالشراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية.



- بالنسبة لإعادة هيكلة شركات الزيوت والمنظفات، سيتم إقامة مصانع لتكرير وتعبئة واستخلاص الزيوت بالإضافة إلى المجمع الصناعى بسوهاج ومصنع للمنظفات بمدينة العامرية.



- وفى ضوء توجيهات معالي الوزير نحو قيام الشركة القابضة باعتبارها أحد اهم أذرع الدولة فى مجال السلع الغذائية وذلك للتدخل فى حل ازمة عدم توافر الكميات اللازمة من السكر للشركات الصناعية حتى لا تتوقف عجلة الانتاج وتوفيرها بأسعار مناسبة فى ظل الارتفاع الكبير بالاسعار المتداولة بالأسواق.



- تم تأسيس شركة مساهمة مصرية سودانية بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة الإتجاهات المحدودة السودانية وشركة جنوب الوادي للتنمية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وذلك بهدف تنمية وتطوير كافة أوجه التعاون فى النشاط الغذائي والزراعي والتجاري تصديرا وإستيرادا.

وقدم المصيلحي الشكر للشركة القابضة للصناعات الغذائية وأعضاء مجلس إدارتها على ما بذلوه من أعمال رغم الظروف التي واجهتها وتواجهها كافة بلدان العالم نتيجة جائحة كورونا وما سببته من آثار سلبية على الإقتصاد العالمي فإن ذلك لم يشعر به المواطن المصري من نقص أي سلعة أو زيادة أسعارها وإتضح ذلك خلال شهر رمضان المعظم واستعدادات وزارة التموين والشركة القابضة لاستقبال عيد الفطر والاضحي المبارك، دون أي شكوى على مستوى الجمهورية نتيجة للجهود التي قامت بها وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركة القابضة للصناعات الغذائية ـ بالمتابعة الميدانية اليومية لتوفر السلع بأفرع البيع بكميات كبيرة وبأسعار عادله.