تداول 410 شاحنات و14 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر



شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 410 شاحنات و14 ألفا و172 طن بضائع عامة متنوعة، و26 سيارة ملاكي خلال ال`24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى تسجيل وصول وخروج 672 راكبا.

وأوضحت هيئة الموانئ - في بيان اليوم الاثنين - أن الصادرات شملت تداول 11 ألفا و703 أطنان بضائع عامة ومتنوعة،231 شاحنة، و11 سيارة ملاكي، كما تضمنت الواردات تداول 2469 طن بضائع عامة ومتنوعة، 179 شاحنة، و15 سيارة ملاكي.

وأشارت إلى أن سفينة غادرت ميناء السويس بحمولة 5800 طن حديد وجبس لتصديرها إلى اليمن، كما استقبل ميناء سفاجا السفينة (بوسيدن اكسبريس) وعليها 105 شاحنات بحمولة 2106 أطنان بضائع عامة ومتنوعة، و13 سيارة ملاكي و3 شاحنات فارغة، وغادرته السفينة (الحرية) وعليها 67 شاحنة بحمولة 1683 طن بضائع عامة والسفينة (بوسيدن اكسبريس) وعليها 107 شاحنات بحمولة 2547 طن بضائع عامة ومتنوعة و11 سيارة ملاكي. ولفتت إلى أن ميناء نوبيع شهد رحلة مكوكية (وصول ومغادرة) للسفينتين (سيناء، عمان)، حيث تم استقبال 16 شاحنة بحمولة 226 طن بضائع عامة و137 طن بضائع ترانزيت إلى ليبيا و55 شاحنة فارغة، بالإضافة إلى سيارتين ملاكي، وتصدير 57 شاحنة بحمولة 1673 طن بضائع عامة.