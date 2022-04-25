28 % ارتفاع صادرات الصناعات الكيماوية المصرية خلال الربع الأول



ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 28%، لتبلغ ما قيمته 2.002 مليار دولار مقارنة بنحو 1.567 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.

وأوضح المجلس التصديري للصناعات الكيماوية - في بيان اليوم الاثنين - أن العديد من القطاعات حققت نموا ملحوظا خلال الربع الأول من العام الحالي منها "منتجات الأسمدة" التي حققت نموا بلغ 40% وصادرات "الكيماويات غير العضوية" التي زادت بنسبة بلغت 124%، كما ارتفعت صادرات "منتجات المنظفات" بنخو 22%، و"منتجات البلاستيك والمطاط" التي حققت نموا بلغت نسبته 15%، كما زادت صادرات "الأحبار والدهانات" بنسبة 13%، وحققت صادرات "الكيماويات المتنوعة" ارتفاعا بنحو 12%، و"منتجات الزجاج" بنسبة 2%.

وأشار إلى أن أكبر أسواق استقبلت صادرات القطاع تمثلت في "إيطاليا" بقيمة 167 مليون دولار، تلاها "الهند" بقيمة 105 ملايين دولار، ويليها "فرنسا" بقيمة 99 مليون دولار.

وأضاف المجلس أن صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية إلى "إسبانيا" بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي ماقيمته 98 مليون دولار، فيما بلغت إلى "رومانيا" نحو 89 مليون دولار، و"البرازيل" نحو 78 مليون دولار وإلى "بلجيكا" بقيمة 69 مليون دولار، وإلى "السودان" بقيمة 69 مليون دولار، وإلى "المغرب" بقيمة 64 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن صادرات "الأسمدة" و"منتجات البلاستيك واللدائن" و"الكيماويات غير العضوية" تعد من أهم المنتجات التي تصدرت صادرات القطاع للعديد من الأسواق التى سعت لاستيراد احتياجاتها من أسواق بديلة نتيجة للأزمة الروسية والأوكرانية، والتي انعكست على معدلات نمو صادرات القطاع لها خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، ومنها "الهند" بنسبة نمو 233%، و"رومانيا" بمعدل نمو 542%، و"المغرب" بمعدل نمو 89% و"إسبانيا" بمعدل نمو 83%، و"ايطاليا" بمعدلات نمو 63%، و"السودان" بنسبة نمو 47%، و"بلجيكا "بمعدل نمو 41%، و"فرنسا" بمعدل نمو 24%، و"البرازيل" بمعدل نمو 11%.