ميناء دمياط يتداول 30 سفينة للحاويات والبضائع العامة



استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 سفن، وغادرته 9 سفن، ووصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة للحاويات والبضائع العامة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط -في بيان اليوم الاثنين- أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 17 ألفا و688 طنا; تشمل 7200 طن مولاس، و3000 طن فوسفات، و4938 طن رمل زجاجي، و2550 طن فلورسبار.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 51 ألفا و200 طن; تشمل 8395 طن قمح، و6776 طن حديد، و1499 طن زيت طعام، و21000 طن ذرة، و1205 طن خشب زان، و10524 طن فول صويا، و6552 رأس ماشية، بإجمالي وزن 1801 طن.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 714 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 264 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1921 حاوية مكافئة. ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 105 آلاف و304 أطنان، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 240 ألفا و443 طنا. كما غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3966 طن قمح، متجهة إلى صوامع شبرا وإمبابة.. بينما بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 4991 شاحنة.