ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا في الاسبوع الثالث بشهر أبريل

ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية في الأسبوع الثالث من شهر أبريل نيسان الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثاني، حسب بيانات أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاثنين.



ووفقا للبيانات سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 1085.8 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 1020.1 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 6.4 بالمئة، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعرًا بلغ 1123.3 دولار للطن مقابل 1049.7 دولار المسجل في الأسبوع الثاني وبنسبة ارتفاع بلغت 7 بالمئة.



وارتفع سعر الديزل من 1053.4 دولار للطن إلى 1104 دولارات، وبنسبة ارتفاع بلغت 4.8 بالمئة، وارتفع سعر الكاز من 1099.5 دولار للطن إلى 1159.9 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 5.5 بالمئة.

كما ارتفع سعر زيت الوقود من 650.5 دولار للطن إلى 670.4 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 3.1 بالمئة.



بالمقابل ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر نيسان إلى 955 دولارا للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر آذار الماضي، والذي بلغ 913.8 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 4.5 بالمئة.

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي سعرًا بلغ 105.7 دولار للبرميل، مقابل 104.3 دولار المسجل في الأسبوع الثاني.