توقيع اتفاقية استثمار وتطوير مشروع شاطئ سياحي جديد في البحر الميت

وقعت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، مع مؤسسة فندق ومنتجع بنان التابعة لمجموعة فنادق ومنتجعات بنان دبي ورأس الخيمة، اتفاقية تطوير مشروع استثماري سياحي في منطقة البحر الميت التنموية.



حسب بيان صادر عن المجموعة اليوم الاثنين، وقع الاتفاقية مدير عام المناطق التنموية المهندسة أروى الحيارى، ومدير عام ومالك مجموعة منتجعات وفنادق بنان في الأمارات، بنان عبد الله.

وقالت الحياري، إن الاتفاقية تعتبر مزيجا ما بين التجربة الأردنية والإماراتية بحجم استثمار مبدئي بقيمة 4 ملايين دينار، تابع لمجموعة شركات ومنتجعات بنان في دولة الإمارات العربية المتحدة.

واضافت ان المناطق التنموية تبذل جهدا مضنيا لإيجاد الطرق البديلة والكفيلة لدعم اقتصاد المملكة، وذلك من خلال إيجاد استراتيجيات جديدة تهدف إلى التركيز على جذب الاستثمارات النوعية والفرص الاستثمارية الممكنة والمحفزة لمستثمري القطاع الخاص، إضافة إلى تحسين وتطوير منظومة الفرص الاستثمارية بما يلبي توقعات واحتياجات المستثمر الأردني والأجنبي.

واكدت، أهمية الاستثمار ومدى إسهامه في تنويع المنتج السياحي في منطقة البحر الميت التنموية، حيث سيوفر المشروع خيارات جديدة ومتنوعة لزوار وسياح البحر الميت، وفرص عمل ثابته خلال مرحلة التشغيل الفعلي لتجسيد دور المناطق التنموية في توزيع مكاسب التنمية وتوطين الاستثمارات في المملكة، إضافة إلى توفير خدمات سياحية متميزة تسهم في تنويع تجربة السائح والزائر لمنطقة البحر الميت التنموية.

واشارت إلى ان المشروع يتألف من مخيم سياحي يشتمل على مطاعم وبرك سباحة عالمية وشاليهات مع خيارات متنوعة كبيرة وصغيرة تتميز بالخصوصية الكاملة ولها ميزة تنافسية عالية تتوفر فيها كافة وسائل الترفيه وفق أفضل الممارسات العالمية، مع ناد صحي ورياضي ومناطق مخصصة للشواء وغيرها من الخدمات السياحية والعلاجية والترفيهية للسياح والزوار لمنطقة البحر الميت التنموية.

من جانبه، أكد بنان عبد الله، أهمية جهود المناطق التنموية الفاعلة في توفير عوامل جذب جديدة ساهمت في إعادة توطين الاستثمارات الأردنية، لافتا إلى ان هذا الاستثمار سيكون فريدًا ومختلفًا يتلاءم مع الخصائص المتميزة للبحر الميت.

وبين كذلك أهمية الحوافز والتسهيلات التي تقدمها المناطق التنموية والتي ساهمت في نقل التجربة السياحية الإماراتية إلى منطقة البحر الميت التنموية، مضيفا ان هذا الاستثمار سيكون نواة أولية لانطلاق استثمارات سياحية متنوعة في المناطق التنموية.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة المجموعة الدكتور خلف الهميسات، إن المجموعة تسعى دومًا إلى تقديم خدمات متميزة قادرة على تعزيز تنافسيتها محليًا ودوليًا من خلال الحوافز القادرة على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية ذات القيمة المضافة والتي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن المناطق التنموية استطاعت رغم الظروف التي يمر بها العالم بان تشكل علامة بارزة في مناطقها التنموية السياحية.