"أبوظبي العالمي" مقرا لبورصة "كراكن" العالمية لتداول الأصول الافتراضية

أعلن سوق أبوظبي العالمي اليوم عن انضمام بورصة "كراكن" إلى مجتمعه المتنامي لتداول الأصول الافتراضية.

وتعد "كراكن" أول منصة عالمية لتداول العملات المشفرة تحصل على تصريح مالي كامل لمزاولة خدمات تداول الأصول الافتراضية في سوق أبوظبي العالمي، لخدمة احتياجات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقد استوفت "كراكن" جميع شروط الموافقة من "سلطة تنظیم الخدمات المالیة" في سوق أبوظبي العالمي للسماح لها الآن بإطلاق وتشغيل منصتها متعددة الأطراف للتداول وخدمات "الحافظ الأمين" للأصول المودعة بالدرهم الإماراتي والأصول الافتراضية.

واتخذت شركة "كراكن" من سوق أبوظبي العالمي مقرًا رئيسيًا لها في الشرق الأوسط. ويدير مكتبها فريق من كبار المسؤولين التنفيذيين من ذوي الخبرة لقيادة أعمالها وخططها في دولة الإمارات. وستكون "كراكن" أول بورصة عالمية لتبادل الأصول الافتراضية يتم التصريح لها في دولة الإمارات حيث ستبدأ في تقديم خدماتها للمستثمرين وإمكانية الاستثمار والتداول وسحب وإيداع الأصول الافتراضية مباشرة بالدرهم الإماراتي.

وكان سوق أبوظبي العالمي قد قدم أول إطار تنظيمي شامل لتداول الأصول الافتراضية في العالم في عام 2018، ومنذ ذلك الحين رسخ مكانته كمحور عالمي رائد ومنصة أعمال أساسية لأنشطة الأصول الافتراضية للشركات المحلية والإقليمية والدولية. ويشتهر الإطار التنظيمي لتداول الأصول الافتراضية في سوق أبوظبي العالمي بعالمية مستواه وذلك لما يقدم من أنظمة وتطبيقات شاملة. وبذلك يعد سوق أبوظبي العالمي أكبر سلطة تنظيمية لتداول الأصول الافتراضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال كيرتس تينج، العضو المنتدب لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في "كراكن": "تعد دولة الإمارات واحدة من أكثر سلطات التنظيم ابتكارًا في القطاع المالي على مستوى العالم، حيث يتمتع سوق أبوظبي العالمي بمعدلات مشاركة رائدة في مجال تنظيم العملات المشفرةعلى مستوى المنطقة من طرف كل من المستهلكين والمستثمرين المختصين. ويعد سوق أبوظبي العالمي والسلطة التنظيمية التابعة له من رواد تنظيم أسواق العملات الرقمية العالمية".

وأضاف:" يسعدنا أن نحصل على الموافقة المالية الكاملة، وأن نطلق قريبًا سوقنا المنظمة للتداول مباشرة بالدرهم الإماراتي ضمن هذه البيئة التنظيمية الرائدة للمنتجات المشفرة والتي تتضمن تداول العملات المشفّرة، وأسواق سلع الدفع الفورية عبر أكثر من 120 من أصول التشفير والعقود الآجلة المنظمة والسوق الصاعدة للرموز غير القابلة للاستبدال.

ونحن متحمسون لتوسيع منتجاتنا وخدماتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الأشهر والسنوات المقبلة.".

من جانبه، قال ظاهر بن ظاهر المهيري الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: "نهنئ فريق عمل "كراكن" لحصولهم على تصريح "سلطة تنظیم الخدمات المالیة" في سوق أبوظبي العالمي، وسعداء بالترحيب بهم في مجتمعنا لتداول الأصول الافتراضية الدولي سريع النمو في سوق أبوظبي العالمي. وكمركز مالي دولي وممكّن للأعمال، يضاعف سوق أبوظبي العالمي جهوده لتسريع فرص النمو والاستثمار الجديدة التي يوفرها قطاع الأصول الافتراضية، إضافة إلى دعم جهود الاستدامة المالية والتنويع الاقتصادي لإمارة أبوظبي.".

وأضاف المهيري: "يعد تنظيم "كراكن" ضمن سلطتنا التنظيمية شهادة على قوة إطارنا التنظيمي في سوق أبوظبي العالمي وثقة العملاء فيه وذلك لما يمتلك من سجل حافل في دعم نمو تداول الأصول الافتراضية المحلية والعالمية ومقدمي الخدمات. ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع "كراكن" لتعزيز نزاهة السوق وتنميته والمساهمة في جهود تطور النظام البيئي الشامل لسوق المالي في أبوظبي ودولة الإمارات بوجه عام." وتأسست مجموعة "كراكن" في عام 2011، كأول بورصة عالمية تحصل على ترخيص لتداول العملات وتقدم خدماتها لقاعدة عملاء تزيد عن 9 ملايين عميل في 60 دولة.