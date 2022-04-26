مصرع شخص وإصابة أمين شرطة ببتر في الذراع بحادث سير

حوادث
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شهدت قرية حصة شبشبر التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، مصرع موظف بالمعاش وإصابة أمين شرطة ببتر كامل فى الذراع الايسر فى حادث سير.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من الرائد محمد تعلب رئيس نقطة شرطة مستشفى جامعة طنطا، يفيد بوصول جثة لشخص وإصابة آخر فى حادث سير.

على الفور انتقل مدير أمن الغربية وعدد من القيادات الأمنية وتبين، مصرع  "  فرحات.ب.ا" 63 سنة موظف بالمعاش بديوان عام محافظة الغربية إثر اصطدام سيارة ملاكي، وإصابة أمين شرطة بإدارة مرور الغربية ويدعي" محمود.ا.ش" 39 سنه فيما تم بتر ذراع أمين الشرطة متأثرا بالحادث ويخضع المصاب للعلاج بمستشفى الطوارئ بجامعة طنطا، تم ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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