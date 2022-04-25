1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.5 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 467 مبايعة بقيمة 1.15 مليار درهم منها 63 مبايعة للأراضي بقيمة 324.14 مليون درهم و404 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 821.04 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 71 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 42 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة، ثم مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة الممزر.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 35 مبايعة بقيمة 75 مليون درهم وتلتها منطقة اليفرة 2 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 36 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيرا مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 56 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 51 مبايعة بقيمة 120 مليون درهم، وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 73 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 323.83 مليون درهم منها 13 رهنا للأراضي بقيمة 77.88 مليون درهم و51 رهنا للفلل والشقق بقيمة 245.95 مليون درهم، أهمها بمنطقة جبل علي الصناعية الأولى بقيمة 95 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 43 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 24 هبة بقيمة 119.14 مليون درهم، أهمها بمنطقة القوز الصناعية الثالثه بقيمة 75 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 12 مليون درهم.