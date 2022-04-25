الغرفة التجارية العربية البرازيلية تفتتح مكتبها الجديد في برازيليا

افتتحت " الغرفة التجارية العربية - البرازيلية " مكتبها الجديد في برازيليا عاصمة البرازيل.

حضر الافتتاح دبلوماسيون ورجال أعمال ومسؤولون حكوميون برازيليون من بينهم باولو ألفيم وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار وجواكيم ليتي وزير البيئة وتامر منصور الأمين العام الرئيس التنفيذي للغرفة التجارية العربية البرازيلية ومحمد مراد نائب رئيس الغرفة للعلاقات الدولية وسعادة إبراهيم الزبن عميد مجلس السفراء العرب في البرازيل ودانييلا لايتي مديرة قسم الأعمال الجديدة لدى الغرفة ورافائيل سوليميو مدير المكتب الدولي للغرفة في دبي.

يستهدف المكتب الجديد تعزيز مستوى التعاون والتنسيق بين الغرفة وشركائها في العاصمة البرازيلية والتي ستصبح وجهةً للندوات الحوارية والنقاشات وفعاليات التعاون والتواصل بين الشركات.

و يشكل المكتب إضافةً نوعية لشبكة مقرات وفروع الغرفة والتي تشمل مقرها الرئيسي في ساو باولو ومكاتبها في إيتاجاي وسانتا كاتارينا بالبرازيل فضلًا عن مكاتبها الدولية في دبي والقاهرة.

و قال أوسمار شحفة رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية: " يسعدنا افتتاح الفرع الجديد في برازيليا والذي يكتسب أهميةً خاصة كونه يتزامن مع الاحتفاء بالذكرى السنوية السبعين لتأسيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية إلى جانب الاحتفالات بمرور 200 عام على استقلال البرازيل".. وأضاف أن مسيرة الغرفة الحافلة بالإنجازات على مدى السنوات أتاحت لنا مواصلة التوسع جغرافيًا بالإضافة إلى تكثيف عمليات التحديث التكنولوجي الدائمة.

وأوضح أن الغرفة تعتزم خلال العام الجاري افتتاح مكتبٍ جديد في الرياض في إطار استراتيجيتها تعزيز حضورها في الأسواق والوجهات الرئيسية للتجارة البرازيلية.. وأشار إلى أن حجم التجارة بين البرازيل والدول العربية وصل خلال 2021 إلى 24 مليار دولار.