دبي تصدر 18،013 رخصة تاجر منذ الإطلاق في مارس 2017 وحتى نهاية مارس 2022

أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري بدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي 18،013 رخصة منذ إطلاق المبادرة في شهر مارس من عام 2017 وحتى نهاية شهر مارس من العام الجاري، وتوزعت على حسب فئة الرخصة إلى 13،671 مهنية و4،342 تجارية، الأمر الذي يعكس أهمية التجارة الإلكترونية كنشاط اقتصادي حيوي في دبي.

وتُعنى رخصة "تاجر"، التي تصدر إلكترونيًا من خلال منصة "استثمر في دبي" Invest.dubai.ae، بترخيص المشاريع التي تُمارس من محل الإقامة بدبي والتي تدار عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث تهدف إلى توجيه أصحاب المشاريع إلى المسار الصحيح لبدء خطواتهم الأولى لدخول عالم الأعمال.

وأوضح تقرير قطاع التسجيل والترخيص التجاري أنه تم إصدار 1605 رخص خلال الربع الأول من عام 2022، توزعت على حسب فئة الرخصة إلى 1334 مهنية و271 تجارية، الأمر الذي يؤكد الحرص المستمر على تعزيز التجارة الإلكترونية وتنافسية اقتصاد الإمارة، إلى جانب تحقيق رؤية الحكومة الرشيدة في التحول الرقمي للإمارة وبناء الوعي حول المنصات التي تسهل مزاولة الأنشطة التجارية.

وأشار التقرير إلى أن معظم أنشطة رخصة تاجر الصادرة خلال الربع الأول من عام 2022 ركزت على مجمع للتعامل الإلكتروني، وخدمات التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والإدارة التسويقية، وتصميم مواقع الشبكة المعلوماتية / الإنترنت/، وخدمات تطوير وإدارة مواقع التواصل الاجتماعي، وخدمات إدارة المشاريع، تصميم الأزياء والملابس، وخدمات التدوين الإلكتروني، وتفصيل وخياطة الملابس النسائية والرجالية، وامداد مواقع الشبكة المعلوماتية /الإنترنت/ بالمحتويات، وخدمات الخط والرسم، وتجارة العطور ومستحضرات التجميل.

ويهدف قطاع التسجيل والترخيص التجاري من خلال رخصة تاجر إلى تنظيم عملية ممارسة العمل التجاري الإلكتروني، وإيجاد منصة لدعم وتطوير التجارة، وربط المتعامل مع التجار مباشرة..وتشمل ضوابط رخصة تاجر أنه لا يمكن فتح محل تجاري، ويمكن إصدار تأشيرة ل 3 عمال فقط إذا كان مالك الرخصة مواطنا، وحق الرجوع القانوني يكون على الفرد نفسه صاحب الرخصة.

ويقدم القطاع الدعم لأصحاب رخصة "تاجر" من خلال عقد شراكات مع القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير التسهيلات لنمو أعمالهم ومشاريعهم، وفتح قنوات جديدة مثل التعاون مع منافذ البيع الرئيسية وذلك تجسيدًا لتوجيهات الحكومة الرشيدة لاحتضان ودعم الشباب الناشئ ومشاريعهم التجارية وتمكينهم من استمرارية النجاح.

وتضم مميزات الحصول على رخصة تاجر كلا من إصدار بطاقة المنشأة، والاستفادة من التسهيلات والعروض البنكية من كل من بنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق، وبنك دبي التجاري، والإمارات الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وعرض المنتجات في منافذ البيع /الشركاء/، والحصول على عضوية غرفة دبي للأنشطة التجارية، والحصول على رمز المستورد الجمركي لتسهيل الاستيراد والتصدير عن طريق dubaitrade.ae، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات وورش العمل، والتعاقد مع شركات التوظيف المؤقت، وتوفير مساحات للعمل /الشركاء/.

بالإمكان الحصول على رخصة تاجر بسهولة ويسر من خلال التسجيل على منصة استثمر في دبي invest.dubai.ae، التي تمكن المستثمرين ورجال الأعمال من الحصول على خدمات التراخيص وبدء الأعمال في دبي بأسلوب سهل وسلس.