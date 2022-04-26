مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية يكشف ملاحم الجيش في سيناء (فيديو)

توك شو
اللواء طيار هشام
اللواء طيار هشام الحلبي،
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قال اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن هناك  العديد من الملاحم الرئيسية  التي حدثت في سيناء، والملحمة الأولى  تمثلت في حرب السادس من أكتوبر، لأنها شهدت كسر  الجيش الاسرائيلي في 6 ساعات.

وأضاف "الحلبي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري،  أن الملحمة الثانية كانت في المفاوضات التي انتهت بالحصول على كل الأراضي المحتلة، أما الملحمة الثالثة فهي ملحمة التحكيم التي انتهت بالحصول على طابا.

وتابع أن الملحمة الرابعة تمثلت في مكافحة الإرهاب،  دون المساس بالمدنيين أو الممتلكات،  والالتزام بالبعد الإنساني أثناء مكافحة الإرهاب. 

 

الجيش الإسرائيلى سيناء 10 أفدنة في سيناء أبناء سيناء

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