أحمد كريمة: ليلة القدر هي ليلة السلام العالمي وهذا هو الدليل (فيديو)

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن مصر تمر خلال هذه الفترة بالعديد من الأعياد مثل عيد تحرير سيناء، وعيد المصريين القدماء والمحدثين المتمثل في شم النسيم، أو يوم الزينة كما جاء في القرآن الكريم، أو عيد القيامة المجيد لدى الاخوة المسيحيين، متقدمًا بخالص التهاني للأخوة المسيحيين بمختلف كنائسهم ومذاهبهم.

وتابع "كريمة"، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الإثنين، أن الله عز وجل أقسم بالعشر الأواخر من رمضان في قوله تعالى: "وَالْفَجْرِ* وَلَيَالٍ عَشْرٍ".

ولفت إلى أن ليلة القدر هي ليلة السلام العالمي، وهذا واضح في قوله تعالى: "قال تَنزلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ*سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ"