داعية: القرآن ليس صالحا لكل زمان ومكان.. والأزهر يرد (فيديو)

علق الشيخ محمد نجيب التهامي، أحد كبار علماء الأزهر، على تصريحات الشيخ أسامة إبراهيم بأن القرآن الكريم ليس صالحًا لكل زمان ومكان.

وقال "التهامي"، خلال كلمة مذاعة على فضائية "bbc"، مساء الإثنين، إن القرآن الكريم صالح لكل زمان ومكان، فالقرآن الكريم ليس تشريعًا فقط، بل هداية وتقويم وتنوير وتعليم.

ولفت إلى أن القران صالح لكل زمان ومكان، والقواعد الفقهية تتحدث بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل أمر أو نهي صدر لأحد الصحابة فهو موجه لكل الامة لا للصحابة فقط، وهذا الأمر ينطبق أيَا على الاحكام في القرآن الكريم.