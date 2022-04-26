مواطن من سيناء: الإرهابيون قتلوا أخويا بـ 36 طلقة.. والجيش أنقذنا (فيديو)

قدم الإعلامي أحمد موسى، تغطية خاصة رصدت مشروعات التنمية في مدينة رفح الجديدة، التي تعد من ضمن مدن الجيل الرابع.

وقال أحد مهندسي مشروع مدينة رفح الجديدة خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج “على مسئوليتي” يقدمها من شمال سيناء عبر قناة صدى البلد “المنطقة كانت صحراء، والفضل للرئيس السيسي والقوات المسلحة، أنجزنا ونفذنا مشروع ضخم في شمال سيناء”.

وقال مهندس إبراهيم سعيد “الحمد لله الحياة رجعت لطبيعتها، نفتخر أننا نقدم شيئا لمصر، نحصل على رواتب جيدة، وكله زي الفل”.

بينمت أضاف أحد أهالي شمال سيناء “الوضع كان سيئ جدا من 2011 حتى 2016، بعدما كان الإرهاب متواجد، الآن الأمر تحسن، لم نكن نستطيع القدوم إلى رفح في الماضي، أصبحنا نستغرق ساعة واحدة للقدوم إلى هنا”.

وقدم أحد مواطني العريش تحية إلى الرئيس السيسي والقوات المسلحة قائلا “مصر محمية بأمر الله، وبفضل جيشنا العظيم الذي وصفه الرسول بخير أجناد الأرض، جيشنا يتصدى للإرهاب والعدو منذ الهكسوس"، مضيفا "تكويت بالإرهاب، وأخويا اتقتل بـ 36 طلقة من الإرهاب، نحن نعيش الآن بأمان في حماية جيشنا وشرطتنا، أنام الآن دون خوف”.