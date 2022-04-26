شيخ مشايخ قبيلة السواركة: نشعر بالأمان بعد زيارات الرئيس السيسي لسيناء

قال الشيخ عبد المجيد المنيعي، شيخ مشايخ قبيلة السواركة، الشكر إلى القوات المسلحة على جهود مواجهة الإرهاب خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه في عام 2012 شهدت سيناء عملية قتل عدد من الجنود غدرا، وبعد عقد القبائل اجتماع تم استهداف الشيخ خلف المنيعي.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من برنامج "على مسئوليتي" يقدمها من قرية المهدية برفح عبر قناة صدى البلد: "عاصرنا فترة صعبة، ورأينا الرايات السوداء في يد الإرهابيين، مشددا على أن القوات المسلحة لم ترحل أي شخص من سيناء، معلقا "الإخوان والدواعش وراء هذه الأخبر.. وسأظب داعم للقوات المسلحة حتى وفاتي".

وأردف "الإرهاب هاجمني وفجروا منزلي من قبل في يوم العيد، ومش بخاف غير من ربنا"، مضيفا "العناصر الإرهابية كانت تضم أجانب، ونشعر بالأمان دائما بعد زيارات الرئيس السيسي ووزير الدفاع لسيناء".