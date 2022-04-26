مواعيد عرض مسلسل المداح الجزء الثاني الحلقة 25 والقنوات الناقلة

يتصدر مسلسل المداح الجزء الثاني تريند جوجل منذ عرض أولى حلقاته تزمنا مع شهر رمضان الكريم وحتى الأن، حيث يبحث الجماهير عن مواعيد عرض مسلسل المدح الحلقة 25 والقنوات الناقلة.

وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام مواعيد عرض مسلسل المداح الحلقة 25 والقنوات الناقلة، حيث لاقى المسلسل رواجا جماهيريا وحظي باهتمام كبير من جانب المتابعين، لمشاهدة الأحدث المثيرة والشيقة.

مواعيد عرض مسلسل المدح الحلقة 25

ويعرض مسلسل المداح عبر قناة mbc مصر 1، في تمام الساعة الثامنة مساءا، ويعاد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، كما يعرض أيضا عبر قناة mbc مصر 2، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءا، ويعاد في تمام الساعة الخامسة عصرا.

أبطال مسلسل مسلسل المدح الحلقة 25

مسلسل المداح 2، يشارك في بطولته،حمادة هلال؛ هبة مجدي وسهر الصايغ وأحمد بدير، أحمد عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوى، هادى خفاجي، تامر شلتوت، صبحى خليل، محمود عامر، عبير فاروق، هايدي رفعت، بسمة ماهر.

قصة مسلسل المداح الجزء الثاني

سخر صابر المداح حايته لعلاج الناس بالقرآن والسنة النبوية ولاسيمّا من يعانون من المس الشيطاني أو تعرضوا لأمور السحر أو غيرها، ويحاول جاهدا بحثا عن الحقيقة، الأمر الذي يجعله يسافر لكثير من البلدان، ليتعرف بنفسه على حقيقة ما يسمعه وتتوالي الأحداث ويشاهد الكثير من المفاجآت في جولاته.