موعيد عرض مسلسل الاختيار 3 والقنوات الناقلة

ننشر لكم في السطور التالية مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 والقنوات الناقلة، حيث يبحث العديد من المواطنين عن مواعيد العرض، وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في النقاط التالية، مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 والقنوات الناقلة وأبطال العمل.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3

تُعرض الحلقة الجديدة من مسلسل "الاختيار 3 - القرار" غدا الثلاثاء، على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحًا والساعة 3.25 مساء.

كما يعرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء، هذا بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch It الساعة 10 مساء.

أبطال مسلسل الاختيار 3

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدي كرم، سمر مرسي، نور محمود، خالد زكي، منى عبد الغني، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصري، محمود البزاوي.

وتضم قائمة المشاركين في الاختيار 3 كلا من آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من ضيوف شرف خلال الحلقات.