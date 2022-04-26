تصدر مسلسل العائدون تريند جوجل منذ عرض أولى حلقاته، نظرا لأحداث المسلسل المثيرة والشيقة، وعن مواعيد عرض مسلسل العائدون الحلقة 25 والقنوات الناقلة، تستعرض بوابة الفجر الإكترونية في النقاط التالية أهم التفاصيل.

مواعيد عرض مسلسل العائدون والقنوات الناقلة

يتم عرض مسلسل العائدون على شاشة DMC يوميًا في الساعة الحادية عشرة إلا الربع 10:45مساءً، على أن تكون الإعادة في الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي 3:00 ص، بينما الإعادة الأخرى في الساعة الخامسة إلا خمس 4:55 مساءً.

كما يعرض مسلسل العائدون على شاشة DMC دراما، في تمام الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، ويُعاد مرتين، الأولى في الساعة الثامنة 8:00 صباحًا، والثانية في الساعة الواحدة والنصف 1:30 ظهرًا.

أبطال مسلسل العائدون الحلقة 25

يشارك فى بطولة مسلسل “العائدون” كل من أمير كرارة وهانى رمزى وأمينة خليل، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف باهر دويدار.