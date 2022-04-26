تتصدر مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 والقنوات الناقلة تريند جوجل، حيث يبحث الجمهور عن موعيد عرضه، فقد حقق المسلسل نجاحا كبيرا في الجزء الأول منه، ما دفع المتابعين هتمون بأحداث الجزء الثاني من في بيتنا روبوت.

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في النقاط التالية مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 والقنوات الناقلة:

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 25

يُعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، بطولة شيماء سيف وعمرو وهبة وهشام جمال وليلي أحمد زاهر على قناة الحياة، في تمام الساعة 6.20 مساء، وتكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الثانية تكون في تمام الساعة 10:30 صباحا في اليوم التالي للعرض.

كما يُعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 على منصة Watch it التي حصلت على حقوق إذاعة الحلقات.

أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 24

وضع سامح الفريق المنافس ليوسف، فيروس لزومبا ولذيذ وجعلهم يخضعون لأوامره، وقامت زومبا باتهم نبوية بأخذ موبايل سارة الذي تبحث عنه ووجدت سارة مجوهراتها بداخل حقيبة نبوية الأمر الذي جعلها تطردها من المنزل، ولاخيرة ظلت تدافع عن نفسها.

ومن جنب آخر خسر يوسف المسابقة وفاز “متين” على “لذيذ وزومبا”، ولكنه اكتشف أن لذيذ وزومبا بها شيء ما وحاول الانسحاب لكي يعيد تهيأتهما من جديد، وتحدث مع سارة بن لا تطرد نبوية من المنزل فهناك شيئ خاطئ قد حدث.

وأرسل لذيذ المهندس علاء ليجلب له تمر هولندي بأوامر من الشخص الذي كان يخترقه فكانت الحلقة مليئة بلأحداث الشيقة التي نالت إعجاب لكثيرين، ومازالو ينتظرون موعد الحلقة الجديدة ليعرفون ما لذي سيفعله يوسف.