يبحث العديد من المواطنين عن مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام الحلقة 25 والقنوات الناقلة، ويتصدر اسم المسلسل تريند جوجل منذ عرض أولى حلقاته تزامنا مع شهر رمضانا لكريم، لذا تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في النقاط التالية، مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام الحلقة 25 والقنوات الناقلة.

مواعيد عرض جزيرة غمام

يعرض مسلسل جزيرة غمام اليوم الثلاثاء على قناة الحياة، في تمام الساعة 10.30 مساءً، وحلقة الإعادة الساعة 2:15 صباحًا يوميا.

قصة مسلسل جزيرة غمام

ويقدم مسلسل جزيرة غمام دراما صعيدية من خيال المؤلف، إذ يدور حول صراع شقيقين على امرأة واحدة، وأيضا خلافة حكم والدهما “الشيخ مدين”، كما يسلط الضوء على حكاية أهل الجزيرة خلال زمن سابق، في فترة قبل أكثر من 100 عام.

أبطال مسلسل جزيرة غمام

المسلسل من بطولة الفنانة مي عزالدين طارق لطفي ومحمد جمعة وأحمد أمين وفتحي عبدالوهاب ووفاء عامر ورياض الخولي والفنان محمود البزاوي، ومن تأليف الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني، وإخراج حسين المنياوي.

مسلسل جزيرة غمام أحداث الحلقة 24

يلتقي عرفات- أحمد أمين بزعيم ديابة الجبل- ضياء عبدالخالق، وذلك بعد تمكن رجاله من خطفه من القرية، ويتحدث معه دون أن يهابه، فيطلب الأخير من رجاله أن يتركوهم بمفردهما لأن بينهما أسرار، جاء ذلك ضمن أحداث الحلقة 24 من مسلسل جزيرة غمام.