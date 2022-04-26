سعر الدولار اليوم اليوم الثلاثاء 26-4-2022 أمام الجنيه

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ننشر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 26-4-2022، بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر سعر 18.52 للشراء، 18.58 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:
 


سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
18.51 جنيه للشراء.

18.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
18.52 جنيه للشراء.

18.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
18.50 جنيه للشراء.

18.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
18.52 جنيه للشراء.

18.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
18.53 جنيه للشراء.

18.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.56 جنيه للشراء.

18.60 جنيه للبيع.

 

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