استقرار أسعار اللحوم في الأسواق قبل عيد الفطر

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

 


تشهد أسعار اللحوم بكافة أنواعها في استقرار واضح في الأسواق بتعاملات اليوم الثلاثاء، حيث سجل سعر اللحوم البقري بلدي ما بين 150 إلى 180 جنيها للكيلو فى الأسواق للمستهلكين حسب القطعية، مع استقرار المعروض، وقد تختلف الأسعار حسب المناطق السكنية وبين المحافظات

 

وسجل سعر كيلو كباب الحلة 155- 180 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 155 - 180 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 155 - 160 جنيها للكيلو، وتبلغ أسعار اللحوم الضأن مستويات تتراوح بين 160 - 180 جنيها، والكبدة الضأن 160 - 190 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 120 إلى 150 جنيها للكيلو.

 

أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلي بين 90 إلي 105 جنيهات، والكبدة المستوردة بين 70 جنيها إلى 97 جنيها.

 

 

 

 

 

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

هشام طلعت مصطفى يتسبب في صدمة عمرو أديب على الهواء

بعد روديجر.. ريال مدريد يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

شروط مدوية من مبابي للبقاء في سان جيرمان

الأهلي يُفكر في الاستغناء عن نجم الفريق بعد تراجع مستواه

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش في الدوري

بعد تلميحه بالبقاء.. الكشف موقف ريال مدريد من ضم مبابي

طبيب يكشف تفاصيل الالتهاب الكبدي الحاد الذي يُصيب الأطفال (فيديو)

فرمان ناري.. الزمالك يحسم مصير نجم الفريق