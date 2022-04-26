أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26-4-2022

الاقتصاد
الدواجن- أرشيفية
الدواجن- أرشيفية
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استقرت أسعار الدواجن والبيض، اليوم الثلاثاء قبل ايام من حلول عيد الفطر المبارك،ننشر فيما يلي أسعار الدواجن في السوق المحلى والتي تختلف باختلاف المناطق والمحافظات.

أسعار الدواجن

سعر كيلو الدواجن البيضاء: 42.23 جنيه، بانخفاض 23 قرشا.

سعر كيلو الدواجن البلدي: 51.9 جنيه، بتراجع 3.1 جنيه.

سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة: 49.59 جنيه.

أسعار البيض

كرتونة البيض الأبيض "30 بيضة": 54.71 جنيه.

كرتونة البيض الأحمر "30 بيضة": 65.39جنيه.

كرتونة البيض البلدي "30 بيضة": 65.95 جنيه.

 

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