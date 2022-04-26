أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 26-4-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 26-4-2022، وارتفعت عالميًا بشكل طفيف نسبيًا في بداية التعاملات، بعد يوم حافل بالارتفاع في الأسعار أمس في مصر، والانخفاض العالمي.

 

أسعار الذهب اليوم


 سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر 1274 جنيهًا.
 سعر الذهب عيار 21 اليوم إلى 1115 جنيهًا.
سعر الذهب عيار 18 اليوم إلى 956 جنيهًا.

 

أسعار الذهب عالميًا الثلاثاء


ارتفعت أسعار الذهب مع الساعات الأولي من اليوم على نحو طفيف لكل من المعاملات الآجلة والفورية،وصلت أسعار عقود الذهب نحو الساعة 2.52 صباحًا بتوقيت القاهرة إلى 1903.50 دولار، بزيادة 7.50 دولار، بنسبة 0.40%، وتحركت أسعار الذهب في مدي طفيف نحو 5 دولارات، ليتراوح بين 1899.10 و1904.55 دولار.

 

 

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