965 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء في جنوب سيناء



إستمرارًا للمتابعة الدورية التى يقوم بها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لخطط التطوير بشركات الكهرباء ومن بينها شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، وفى إطارالإهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على كافة أنحاء الجمهورية

أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد،

وفى هذا الصدد ففى نطاق قطاع جنوب سيناء والذى يضم كل من أبورديس، نويبع، شرم الشيخ، راس سدر، طورسناء، وسانت كاترين والمناطق المحيطة بهم والتى تضم حوالى 30 مركز وقرية، يبلغ عدد المشتركين به حوالى (94 الف) مشترك تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى 2022 تم تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بإستثمارات تصل إلى حوالى 55 مليون جنيه كخطة إستثمارية وخطة طموحة حيث تم إحلال وتجديد:

16 محولات وأكشاك قدرات مختلفة.

520 عامود جهد متوسط.

135 كم خطوط هوائية جهد متوسط.

45 كم كابلات أرضية جهد متوسط.

825 عامود جهد منخفض.

300 كم خطوط هوائية جهد منخفض.

25 كم كابلات أرضية جهد منخفض.

60 صندوق توزيع جهد منخفض.

هذا وقد تم تنفيذ عدد من المشروعات القومية من خلال شركة القناة لتوزيع الكهرباء فى قطاع جنوب سيناء بإجمالي تكلفة تبلغ حوالى (910) مليون جنيه متمثلة فى:

§ ربط مدينة سانت كاترين بالشبكة الموحدة.

§ إزالة الخطوط المتعارضة لمسارالمشروعات القومية مثل ( انشاء الطريق الأوسط ) وانشاء خطوط بديلة لسرعة تنفيذ المشروعات.

§ توصيل التيار الكهربائى لشركة انابيب البترول وشركات السويس للزيت (سوكو) وبترول بلاعيم .

§ توصيل التيار الكهربائى لعمارات الاسكان الاجتماعى بابو رديس

§ توصيل التيار الكهربائى لعدد 148عمارة سكنية ولمشروع ابنى بيتك بمدينة طور سيناء

§ توصيل التيار الكهربائى لعدد 109 عمــــارة سكنيــــــــة بمدينــــة طـــــور سينــــاء.

§ توصيل التيار الكهربائى لمجمع صناعات الرخام بمدينة راس سدر

§ توصيل التيار الكهربائى لقاعة المؤتمرات الجديدة بمدينة شرم الشيخ

§ توصيل التيار الكهربائى للبوابات والارتكازات الامنية بالطريق الدولى النفق/ شرم الشيخ

§ توصيل التيار الكهربائى إلى مصنع الكاولين التابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بشرم الشيخ

§ توصيل التيار الكهربائى للمشروع الاستراتيجى لخزانات الزيت التابع لشركة السويس للزيت برأس بدران

§ توصيل التيار الكهربائى لعدد 6 محطات تحلية مياه البحر لكل من ( راس سدر - ابوزنيمة - دهب- نويبع - طور سيناء - راس نصرانى بشرم الشيخ )

§ توصيل التيار لروافع المياه 1، 2، 3، 4 بمدينة سانت كاترين

§ تغذية القري السياحية وزيادة قدرات القري الحالية بمحافظة جنوب سيناء

§ مشروع تغذية جامعــة الملــك سالمــان (شرم الشيخ / الطور/ راس سدر).

§ توصيل التيار الكهربائى من محطة محولات نويبع إلى تجمع وادى سعال بمدينة سانت كاترين مع ربط وتغذية عدد (8) تجمعات على طول الخط

وتأتى هذه الأعمال تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية للإهتمام بتدعيم وتأمين التغذية الكهربائية لتنمية سيناء والمشروعات القومية على ارضها

وفى هذا الإطار أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية،وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد الوزير على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات، وشدد شاكر أيضًا على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.