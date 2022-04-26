أحمد عادل عبدالمنعم يحسم مستقبله مع الإسماعيلي

الفجر الرياضي
أحمد عادل عبدالمنعم
أحمد عادل عبدالمنعم
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حسم أحمد عادل عبدالمنعم حارس الفريق الكروي الأول بنادي الإسماعيلي مستقبله مع الدراويش في الفترة المقبلة في ظل عدم مشاركته.
واستقر أحمد عادل على إنهاء مشواره مع الإسماعيلي بنهاية الموسم الجاري، بعد تلقيه عرضين من ناديين في الدوري المصري الممتاز.
وأبلغ عبدالمنعم عددًا من زملائه بالفريق برحيله عن الإسماعيلي بنهاية الموسم الجاري.
جدير بالذكر أن اللاعب يستعد مع فريقه لمواجهة إنبي المقرر لها الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
 

الثلاثاء المصري الإسماعيلي الدوري المصري نادي الإسماعيلي
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