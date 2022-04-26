صرف 97% من مقررات السلع التموينية لشهر أبريل حتى الآن



أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم صرف نحو 97% من مقررات السلع التموينية لشهر أبريل حتى الآن.

وأشارت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - إلى توافر 27 سلعة بمخازن شركتي (العامة - المصرية) والتي تصل إلى نحو 1500 مخزن منوهة بأنه يتم يوميا ضخ 4 آلاف طن سكر و3 آلاف طن زيت مناصفة بين العبوة زنة الـ1 لتر والعبوة زنة الـ800 جرام وألف طن مكرونة وألف طن أرز بالإضافة إلى السلع الأخرى والتي تتنوع ما بين مساحيق الغسيل والسمن النباتي وأغلب احتياجات الأسر المصرية من السلع وذلك بمنافذ الصرف التي تصل عددها إلى 40 ألف منفذ.

وأكدت الوزارة توافر كل احتياجات المواطن من السلع التموينية أيضا بالمجمعات الاستهلاكية جنبا إلى جنب مع 30 ألف بقال تمويني ومنافذ جمعيتي أيضا.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال إن المجمعات الاستهلاكية يوجد بها جميع الأصناف من السلع التي تتنوع ما بين اللحوم والدواجن والأسماك والأرز والسكر والمكرونة وغيرها من السلع الأخرى مشيرا إلى أن نظام ميكنة المجمعات الاستهلاكية سمح بمتابعة المنصرف والوارد من السلع إلى المجمعات الاستهلاكية ومعرفة السلع وحالة توافرها والتدخل في أية لحظة لضخ السلع التي يكثر المواطن من شرائها هذه الفترة.