تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط



ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية في حين بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 4610 شاحنات.

وأضاف المركز - في بيان اليوم الثلاثاء - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 21 الفا و490 طنا تشمل8500 طن مولاس و12990 طن فوسفات.

وأوضح أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 48 ألفا و352 طنا تشمل 10875 طن قمح و7146 طن حديد و21500 طن ذرة و2108 أطنان خشب زان و6000 طن فول صويا و2772 رأس ماشية بإجمالي وزن 723 طنا.. في حين بلغت حركة الصادر من الحاويات 420 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 127 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1746 حاوية مكافئة.

وأشار المركز إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 109 آلاف و685 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 238 ألفا و163 طنا كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2595 طن قمح متجهان إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي.