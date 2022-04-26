تداول 5941 طن بضائع عامة و416 شاحنة بموانئ البحر الأحمر



شهدت موانئ البحر الأحمر اليوم الثلاثاء، تداول 5941 طن بضائع عامة متنوعة، و416 شاحنة، و60 سيارة ملاكى، ووصول وسفر 597 راكبًا.

وذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر - فى بيان - أن حركة الصادرات بلغت 2887 طن بضائع عامة ومتنوعة، و157 شاحنة، و7 سيارات، كما بلغت حركة الواردات تداول 3054 طن بضائع عامة ومتنوعة، و259 شاحنة، و53 سيارة ملاكى.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة "BOS BROOK" توكيل "يونيفرسال" قادمة من بورسعيد لشحن فوسفات، والسفينة "بوسيدن إكسبريس" بعدد 87 شاحنة بحمولة 1625 طن بضائع عامة ومتنوعة و47 سيارة ملاكى و30 شاحنة فارغة، والسفينة "الحرية" بعدد 51 شاحنة بحمولة 1075 طن بضائع عامة ومتنوعة و14 شاحنة فارغة، وتم مغادرة السفينة "أمل" بعدد 98 شاحنة بحمولة 2356 طن بضائع عامة ومتنوعة و7 سيارات ملاكى.

كما استقبل ميناء نويبع السفينتين "سيناء" و"عمان"، وغادرته السفينتان "سيناء" و"عمان"، حيث تم استقبال 16 شاحنة بحمولة 354 طن بضائع عامة و6 سيارات ملاكى وتصدير 59 شاحنة بحمولة 531 طن بضائع عامة.