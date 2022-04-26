انطلاق "ملتقى سيدات الأعمال بين الشارقة وأوروبا" 10 مايو المقبل

تنظم غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع الرابطة النسائية الأوروبية في العاشر من مايو المقبل "ملتقى سيدات الأعمال بين الشارقة وأوروبا" بمقر الغرفة تحت شعار "ريادة الأعمال للمرأة...كوني أحدهم" وذلك لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتحفيز السيدات لبدء أعمالهن الخاصة وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق لزيادة مشاركة المرأة في القطاعات الاقتصادية.

يأتي تنظيم الملتقى كإحدى ثمار مذكرة التفاهم التي أبرمت مؤخرا بين الغرفة والرابطة النسائية الأوروبية والتي نصت على تنظيم الفعاليات وملتقيات الأعمال التي تهدف إلى تشجيع تبادل الوفود التجارية والتنسيق لتأسيس وتوسعة شبكة تجارية تسهل تداول فرص الأعمال المتاحة بالإضافة إلى المشاركة في المعارض والمؤتمرات الاقتصادية لدى كل جانب.

وتسلط غرفة الشارقة خلال الملتقى الضوء على إنجازات دولة الإمارات وإمارة الشارقة في دعم وتمكين المرأة الإماراتية وتنمية قدراتها وتزويدها بأدوات النجاح والريادة الأمر الذي يعد أحد الركائز التنموية الرئيسية في رؤية دولة الإمارات وتوجيهات قيادتها الرشيدة.

وتحرص الغرفة من خلال العديد من البرامج والمبادرات إلى توفير كافة أشكال الدعم لسيدات ورائدات الأعمال في رحلتهن الريادية بدءا من تبني أفكارهن وتعزيز مهاراتهن وصولا إلى الترويج لمنتجاتهن وفتح أسواق جديدة لمشاريعهن وإطلاعهن على أفضل التجارب بالتعاون مع عدد من الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص.

ويبحث الملتقى بحضور نخبة من سيدات الأعمال من الإمارات وأوروبا أطر التعاون وإقامة شراكات لتعزيز العلاقات وتنميتها كما يوفر الملتقى منصة مثالية لسيدات الأعمال الإماراتيات للالتقاء بنظرائهن الأوربيات لتبادل التجارب والاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في تأسيس وإدارة وتطوير الأعمال إلى جانب فتح قنوات تواصل لهن مع المجتمعات النسائية الاقتصادية الأوروبية واكتشاف آفاق جديدة من العمل المشترك.

وتسعى الغرفة من خلال الملتقى إلى الترويج للفرص الاستثمارية والحوافز والتسهيلات وبيئة الأعمال الاقتصادية الملهمة التي توفرها إمارة الشارقة لسيدات الأعمال والشركات الناشئة التي تتطلع إلى التوسع في أسواق منطقة الشرق الأوسط وتشجيعها على تأسيس أعمال في الإمارة فضلا عن مضاعفة التعاون الاقتصادي بين الإمارات ودول الاتحاد الأوربي وتعزيز تدفق التجارة البينية بالاستناد إلى قوة الشراكة الاقتصادية المتنامية وأهمية الانتقال بها إلى مستويات جديدة من التعاون في العديد من القطاعات الحيوية وأهمها قطاع ريادة الأعمال الذي احتلت به دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميا في المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2022 وفق التقرير الصادرعن المرصد العالمي لريادة الأعمال "Global Entrepreneurship Monitor- GEM" بالإضافة إلى ما توليه الإمارات من أهمية كبيرة لدور المرأة وتعزيز حضورها في قطاع الأعمال من خلال إشراكها في مسيرة التنمية المستدامة والشاملة مع الإشارة إلى الدور الهام الذي تؤديه مجالس سيدات الأعمال وجهودها المثمرة في تمكين المرأة ورائدات الأعمال عبر تنفيذ مبادرات ومشاريع ريادية ساهمت في القطاع الاقتصادي للدولة.