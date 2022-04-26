955 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 955 مليون درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 337 مبايعة بقيمة 751.35 مليون درهم منها 28 مبايعة أراض بقيمة 128.29 مليون درهم و309 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 623.06 مليون درهم.

و جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 28 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة الحبية الخامسة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 23 مليون درهم تلتها منطقة اليفره 2 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 18 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد وأخيرا مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة مردف.

و تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 35 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 78 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم.

و سجلت الرهون قيمة قدرها 164.57 مليون درهم منها 14 رهن أراض بقيمة 35.85 مليون درهم و53 رهن فلل وشقق بقيمة 128.72 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 27 مليون درهم وأخرى في منطقة المركاض بقيمة 26 مليون درهم.

فيما تم تسجيل 7 هبات بقيمة 39.65 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 12 مليون درهم وأخرى في منطقة المركاض بقيمة 10 ملايين درهم.