أكثر من 3 ملايين مسافر عبر مطار الشارقة في الربع الأول

الاقتصاد
بوابة الفجر
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حقق مطار الشارقة نتائج إيجابية ونموًا ملحوظًا في أعداد المسافرين وحجم الشحن وحركة الطيران خلال الربع الأول من العام 2022.

فقد استقبل المطار في الفترة ما بين يناير وحتى نهاية مارس الماضيين أكثر من 3 ملايين مسافر مقارنة بـ 1.3 مليون مسافر في الفترة ذاتها من العام 2021 بزيادة قدرها 119.2 بالمائة.

وسجلت حركة الطائرات في الربع الأول زيادة في عدد الرحلات بنسبة تجاوزت 89 بالمائة مسجلة 21،336 رحلة مقارنةً مع 11،279 رحلة في الفترة نفسها من العام الماضي.

و على صعيد حركة الشحن الجوي سجل مطار الشارقة أكثر من 39،566 ألف طن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بنمو قدره 26.39 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والتي سجلت 14.457 ألف طن خلال شهر مارس فقط.

وقال سعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي " أسهم تخفيف القيود الدولية المفروضة على السفر والتعافي التدريجي من جائحة "كوفيد-19" الذي سمح لشركات الطيران باستئناف رحلاتها التي توقفت مسبقًا في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي تتماشى مع الجهود الحثيثة التي بذلها مطار الشارقة في تقديم أعلى معايير الآمن والسلامة للمسافرين والمتعاملين خلال الجائحة لجعل تجربة السفر من وإلى إمارة الشارقة سهلة وآمنة ومميزة.

وأضاف سعادته أن مطار الشارقة نجح من خلال الإستراتيجية التي انتهجها العام الماضي خاصة ما يتعلق بمشاريع التوسعة والخدمات الجديدة والمبتكرة التي أطلقها في أن يكسب ثقة شريحة واسعة من المسافرين والمتعاملين ويعزز شراكاته من خلال استقطاب شركات طيران وشحن جديدة الأمر الذي يتماشى مع رؤيتنا المتمثلة في أن نكون ضمن أفضل 5 مطارات إقليميًا في تقديم تجربة سفر مميزة وخدمات رائدة للمسافرين.

وواصل مطار الشارقة خلال الربع الأول من العام الجاري التزامه في تقديم أفضل الخدمات المبتكرة والحديثة للمسافرين والمتعاملين وحرصه على سلامتهم وآمنهم وهو ما يترجم فوزه مؤخرًا بجائزة أفضل مطار في تقديم خدمة مميزة للمتعاملين في الشرق الأوسط ضمن فئة المطارات التي تتراوح طاقتها الاستيعابية ما بين 5 و15 مليون مسافر سنويًا والاعتراف الدولي لجائزة "صوت المتعامل" من قبل مجلس المطارات الدولي.
 

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