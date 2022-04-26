الأسواق الأوروبية تغلق منخفضة مع انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا والبنوك

أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض يوم الثلاثاء، متلقية إشارات من تراجعات وول ستريت، حيث استمرت معنويات السوق في الاهتزاز بسبب أسعار الفائدة والتضخم وتباطؤ النمو والحرب في أوكرانيا.

أغلق مؤشر Stoxx 600 لعموم أوروبا منخفضًا 0.8% بعد أن كان مرتفعًا في معظم الجلسة.

أغلقت أسهم UBS دون تغيير بعد أن فاقت أرباح البنك السويسري الأخيرة التوقعات للربع الأول.

بينما انخفض سهم HSBC بنسبة 5% بعد أن أعلن البنك عن انخفاض بنسبة 27% في الأرباح الفصلية اليوم الثلاثاء، حيث انخفضت الإيرادات وتباطأ النمو في هونغ كونغ.

وتراجعت أسهم AB Foods بنسبة 5% بعد أن قال مالك Primark أنها سترفع الأسعار لمواجهة الضغوط التضخمية الشديدة، وشهدت شركة Novartis ارتفاعًا في سعر سهمها بنسبة 0.3% بعد أن أعلنت شركة الأدوية السويسرية عن زيادة طفيفة في الدخل التشغيلي الأساسي للربع الأول.

وكانت الأسهم الأوروبية قد أغلقت على انخفاض حاد يوم الاثنين حيث طغت المخاوف من عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين على إعادة انتخاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.