أراضي دبي: تسجيل أعلى عدد تصرفات عقارية خلال ربع واحد منذ 2010

شهد سوق العقارات بدبي أعلى عدد تصرفات عقارية يتم تسجيلها في ربع واحد منذ عام 2010 وتعد الأكبر حجمًا منذ الربع الأول من عام 2014 بإجمالي بلغ 25972 صفقة عقارية وذلك في الربع الأول من العام الجاري 2022.

جاء ذلك في المؤشر الرسمي لأداء المبيعات والإيجارات في دبي الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع "بروبرتي فايندر" حيث تواصل بيانات المؤشر توفير تحليلات مهمة وتعزيز الشفافية في السوق العقارية بدبي إذ تعكس النمو اللافت والاتجاه التصاعدي المستمر فيها.

وسجل المؤشر الشهري العام للمبيعات 1.249 نقطة خلال شهر مارس 2021 وبلغت قيمة المؤشر 1،215،672 درهم..بينما سجل مؤشر الشقق السكنية الشهري 1.285 نقطة وبلغت قيمة المؤشر 1،100،294 درهم.. في حين سجل مؤشر الفلل ومنازل التاون هاوس الشهري 1.297 نقطة وبلغت قيمة المؤشر 2،100،519 درهما.

وسجل المؤشر الشهري العام للإيجارات 0.950 نقطة خلال شهر مارس 2021 وبلغت قيمة المؤشر 51،322 درهم.. فيما سجل مؤشر الشقق السكنية الشهري 0.953 نقطة وبلغت قيمة المؤشر 47،294 درهما..وسجل مؤشر الفلل ومنازل التاون هاوس الشهري 0.865 نقطة وبلغت قيمة المؤشر 131،313 درهم.

وسجل المؤشر ربع السنوي العام للمبيعات 1.251 نقطة خلال الربع الأول من عام 2022 وبلغت قيمة المؤشر 1،186،002 درهم..بينما سجل مؤشر الشقق السكنية ربع السنوي 1.26 نقطة وبلغت قيمة المؤشر 1،067،385 درهما..

فيما سجل مؤشر الفلل ومنازل التاون هاوس ربع السنوي 1.234 نقطة وبلغت قيمة المؤشر 2،094،633 درهما.

كما سجل المؤشر ربع السنوي العام للإيجارات 0.947 نقطة خلال الربع الأول من عام 2022 وبلغت قيمة المؤشر 51،177 درهم.. فيما سجل مؤشر الشقق السكنية ربع السنوي 0.967 نقطة وبلغت قيمة المؤشر 46،952 درهما..

في حين سجل مؤشر الفلل ومنازل التاون هاوس ربع السنوي 0.851 نقطة وبلغت قيمة المؤشر 131،639 درهما.

وشهد سوق العقارات في دبي تسجيل أكبر عدد من المبايعات العقارية يتم تسجيلها منذ سبعة أعوام بعدد مبايعات بلغ 8399 معاملة بيع عقاري بقيمة 22.58 مليار درهم في مارس 2022.

وعند مقارنة أداء شهر مارس 2022 بالفترة ذاتها 2021 أشارت النتائج إلى تحقيق نمو بنسبة 83% في إجمالي عدد صفقات البيع ونموًا بنسبة 109% من حيث القيمة.

وسجلت العقارات الثانوية/الجاهزة خلال مارس 2022 نسبة 60.16% من إجمالي صفقات البيع مقابل 40.4% في مبيعات السوق العقارية على الخارطة ما يمثل 39.84% من إجمالي صفقات البيع.

وسجل شهر مارس 2022 أكثر من 44،783 عقد إيجار منها 60.28% عقود جديدة و39.72% عقود مجددة وكانت 78% من العقود سنوية و21% منها غير سنوية.

وشهد الربع الأول من العام الجاري 2022 تسجيل 25972 صفقة عقارية وهو أعلى عدد تصرفات عقارية يتم تسجيله في ربع واحد منذ 2010...كما شهد الربع الأول منه تسجيل 20539 معاملة بيع عقارية بقيمة إجمالية بلغت 55.51 مليار درهم.

وبالنسبة لأحجام صفقات البيع العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري شهدت سوق العقارات على الخارطة تسجيل 8،616 مبايعة بقيمة إجمالية بلغت 16.12 مليار درهم.. بينما سجلت السوق الثانوية 11،923 مبايعة بقيمة 39.39 مليار درهم.

وشهد الربع الأول من عام 2022 تسجيل 160،530 عقد إيجار منها 51.89% عقود جديدة و48.1% عقود مجددة ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 4% في حجم العقود مقارنة بالربع الأخير من 2021...ومثلت العقود السنوية في الربع الأول نسبة 79.95% بينما شكلت العقود غير السنوية نسبة 20.04%.

ووفقًا لبيانات منصة "بروبرتي فايندر" فإن الطلب الأكبر كان على استئجار الشقق بغرفة نوم واحدة تلتها الشقق بغرفتي نوم بنسب متقاربة جدًا بينما كانت الفلل ومنازل التاون هاوس بثلاث غرف نوم هي الأكثر رواجًا تلتها الفلل ومنازل التاون هاوس بأربع غرف نوم.

وكشفت سجلات "إيجاري" عن أسماء المناطق التي شهدت تسجيل أكبر عدد من عقود الإيجار خلال شهر مارس الماضي والتي شملت منطقة جبل علي الأولى بـ 6259 عقد تلتها الورسان الأولى بـ 6224 عقد والخليج التجاري بـ 5056 عقد ونايف بـ 5011 عقد والكرامة بـ 5007 عقد.

ونوهت بيانات "بروبرتي فايندر" بأن مرسى دبي كانت الأكثر طلبًا في عمليات البحث عن شقق سكنية للبيع في الربع الأول من عام 2022 تلتها مناطق وسط مدينة دبي ونخلة جميرا والخليج التجاري ودائرة قرية جميرا..

فيما جاءت مناطق دبي هيلز إستيت ونخلة جميرا والمرابع العربية وداماك هيلز "أكويا باي داماك" والينابيع على رأس القائمة من حيث عمليات البحث عن الفلل ومنازل التاون هاوس.

وكانت مرسى دبي الأكثر طلبًا في عمليات البحث على صعيد إيجارات الشقق في مارس الماضي تلتها مناطق وسط مدينة دبي والخليج التجاري ودائرة قرية جميرا وأبراج بحيرات جميرا..في حين جاءت مناطق دبي هيلز إستيت والينابيع والبرشاء والمرابع العربية على رأس القائمة من حيث عمليات البحث عن الفلل ومنازل التاون هاوس.