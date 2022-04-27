أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27-4-2022

استقرت أسعار الذهب فى مصر، بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن صعد جرام الذهب بنحو 25 جنيه أمس.

أسعار الذهب فى مصر اليوم:

أسعار الذهب عيار 18 نحو 956 جنيها.

أسعار الذهب عيار 21 نحو 1115جنيها.

أسعار الذهب عيار 24 نحو 1274.25جنيها.

سعر الجنيه الذهب نحو 8920 جنيهات

ارتفعت أسعار الذهب في ظل سعي المستثمرين نحو اللجوء إلى الأصول الآمنة وسط مخاوف إزاء النمو العالمي وارتفاع التضخم.

وتسببت الرهانات المتزايدة على رفع أسعار الفائدة الأمريكية في الإبقاء على أسعار المعدن الأصفر بالقرب من أدنى مستوياته في أربعة أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 1903.70 دولار للأوقية فيما لامس أمس الاثنين مستوى 1890.20 دولار وهو أدنى مستوى منذ 29 مارس الماضي. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.5% إلى 1904.40 دولار للأوقية في ظل التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في كل من اجتماعيه المقبلين ما يضع مخاوف في الأسواق من احتمالية عرقلة رفع سعر الفائدة لتعافي الاقتصاد العالمي.

وتأتي تلك المخاوف مع تأثر الأسواق عالميا بالتداعيات الاقتصادية لإغلاقات الصين لمواجهة كوفيد-19.

وارتفع الدولار الملاذ الآمن المنافس إلى أعلى مستوى في عامين مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى ويكبح تحقيقه المزيد من المكاسب للمعدن النفيس.

في غضون ذلك ارتفع البلاديوم بنسبة 1% إلى 2166.26 دولار للأوقية بعد يوم من مخاوف إزاء انخفاض الطلب بسبب إغلاقات كوفيد في الصين مما أدى إلى تراجعه بنسبة وصلت إلى 12.9%.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 23.74 دولار للأونصة وصعد البلاتين بنسبة 0.2% إلى 922.69 دولار.