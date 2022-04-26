بكلمات مثيرة.. أنشيلوتي يشعل قمة الإياب بين الريال والسيتي مبكرا

قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، إن مباراة اليوم أمام مانشستر سيتي والتي خسرها فريقه 3-4 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا كانت رائعة بالنسبة لكرة القدم.

وأضاف في المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة:"كانت مباراة رائعة بالنسبة لكرة القدم، ولكن بالنسبة لنا فهي لم تكن نتيجة جيدة لأننا استقبلنا 4 أهداف ولم ندافع جيّدًا، يمكن أن يتغير الأمر في الإياب، مع دفاع أفضل يمكننا الوصول للنهائي".

وأضاف:"| الدفاع بشكل أفضل سيكون هو مفتاح الوصول إلى النهائي. يمكن العودة بالنتيجة ولكن يجب ان نتدارك الاخطاء التي حدثت الليلة لانني لست سعيدًا بتلقي 4 أهداف".

وتابع:"إذا حسمنا الليغا يوم السبت فسوف نحتفل، لأن ذلك سيساعدنا في مباراة الإياب".

وزاد:"بدأنا المباراة بشكلٍ سيء للغاية، وبعد ذلك بدأ يُظهر الفريق جودته، علينا الدفاع بشكلٍ أفضل وهذا أمر مهم".

وأوضح:" "مانشستر سيتي يلعب كرة قدم جيدة، سجلنا ثلاث أهداف وهذا أمر جيد ولكن استقبلنا 4 أهداف وهذا أمر سلبي، لقد تنافسنا".

واسترسل:"يجب علينا أن نركّز بشكلٍ أكبر خصوصًا في داخل المنطقة الدفاعية، بالكرة خلقنا الخطورة وأظهرنا الجودة، ونحن واثقون جدًّا في العودة".

وأشار:" سأحتفل كثيرًا بالطبع إذا تمكنا من الفوز بالدوري هذا السبت، سنحتفل جميعًا بالتأكيد. مباراة إسبانيول ستكون مهمة للتتويج بالليغا وهذا سيساعدنا ويعطينا طاقة كبيرة لمباراة الإياب يوم الأربعاء في البرنابيو".

وأكمل:"كريم بنزيمة لعب مباراة مذهلة كما اعتدنا، وكانت لديه الثقة للعب ركلة الجزاء بتلك الطريقة الرائعة".

وواصل:""بالطبع هي ليست هزيمة بطعم الانتصار، ولكنها تعطينا الحياة لمباراة البيرنابيو، لدينا القدرة على خلق المشاكل للمنافس في الإياب".

واختتم:" يجب علي جماهير البرنابيو الاستعداد من الآن، سنقاتل من أجل تقديم ليلة سحرية أخرى يوم الأربعاء ومن أجل الوصول إلى النهائي".