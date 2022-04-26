الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس أول أيام عيد الفطر 2022

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس آخر أيام شهر رمضان المبارك، يوم الأحد المقبل، الموافق 1 مايو، وأول أيام عيد الفطر المبارك الذي يوافق الاثنين المقبل، وأكدت أنه سيسود طقس حار على محافظات القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 30-32 درجة، وذلك خلال ساعات النهار.

حالة الطقس أول ايام عيد الفطر 2022

وأشارت الأرصاد الجوية أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، والسواحل الشمالية الغربية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، ستشهد طقسًا معتدلًا حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 22-24 درجة خلال ساعات النهار، فى حين يسود طقس شديد الحرارة على مدن جنوب سيناء، ومحافظات جنوب الصعيد، وجنوب البلاد، حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 38-39.

وأضافت الأرصاد الجوية أنه مع بداية ساعات الليل يسود طقس مائل للبرودة بداية من محافظات شمال البلاد وحتى محافظات القاهرة الكبري ومحافظات شمال الصعيد، حيث تسجل درجات الحرارة الصغري ما بين 16-17 درجة.

ومن المتوقع ان يسود طقس معتدل على مدن جنوب سيناء ومحافظات شمال الصعيد، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغري ما بين 23-24 درجة.

وأكدت الارصاد الجوية أنه سيكون هناك نشاط للرياح الشمالية الغربية، على سلاسل جبال البحر الأحمر، ووسط وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الشرقية، وشمال الصعيد، كما يسود طقس غائم على القاهرةالكبري والسواحل الشمالية الغربية ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشرقية ومدن وسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة أول أيام عيد الفطر 2022

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر على النحو التالي:

القاهرة 32-18

الإسكندرية 26-16

وادي النطرون 31-16

طنطا 32-17

شبين الكوم 32-17

دمنهور 30-17

بلطيم 25-16

مطروح 22-15

السلوم 24-15

سيوة 31-15

بورسعيد 25-17

دمياط 26-16

الزقازيق 32-16

المنصورة 31-17

الإسماعيلية 33-17

السويس 33-18

العريش24-16

رفح 25-15

رأس سدر 31-12

نخل 27-13

نويبع 33-20

طابا 30-18

كاترين 26-13

الطور 30-18

شرم الشيخ 33-21

الغردقة 32-20

مرسى علم 32-21

الفيوم 33-18

بني سويف 33-18

المنيا 34-17

أسيوط 35-18

سوهاج 36-20

قنا 37-21

الأقصر 38-22

أسوان39-23

إدفو 38-22

أبو سمبل 38-22

الوادي الجديد 39-21

شلاتين 30-18

أبورماد 28-19

حلايب 27-19

رأس حدربة 26-20