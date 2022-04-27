المطرب أحمد الشوكي يهاجم طارق الشناوي بسبب مؤدي المهرجانات: خانة التعبير

شن المطرب الشعبي أحمد الشوكي، هجوما حادا علي الناقد الفني طارق الشناوي، بسبب تأييده ودعمه لمؤدي المهرجانات وتوعده بمقاضاة الفنان هاني شاكر بسبب تصديه لهذا النوع من الغناء الذي أفسد الذوق العام".

وتابع المطرب أحمد الشوكي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الناقد الفني طارق الشناوي خانة التعبير، مؤكدا أن يحترم وجهة نظره في الدراما والسينما، إنما الغناء الشعبي فيحتاج إلى تقييم من نوع آخر، مشيرا إلى أن أغاني المهرجانات تعد أحد أنواع المخدرات، مشيرا إلى أن مجلس نقابة المهن الموسيقية بقيادة المطرب هاني شاكر تأخر كثيرا في التعامل مع مؤدي المهرجانات".

أضاف المطرب أحمد الشوكي، مؤدي المهرجانات عمر كمال مطرب ذكي وكويس ويمتلك خامة صوت جيدة، مضيفا: مؤدي المهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش، "مينفعوش يبقوا مطرب صوتهم وحش ولا يملكون الأدوات، مشيرا إلى أن السوشيال ميديا ساهمت بشكل كبير في انتشار هذا اللون بشكل كبير".