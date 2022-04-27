أحمد الشوكي: مصطفى كامل قدم الكثير لنقابة الموسيقيين.. والظروف وقفت ضده

توك شو
أحمد الشوكي
أحمد الشوكي
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قال المطرب أحمد الشوكي إن جيل المطربين القدامى كانوا عظماء وعملاقة، وتعلمنا الكثير من الأجيال السابقة من المطربين والفنانين، وهو ما أفادنا خلال رحلتنا الفنية، واستطعنا من خلالهم الحفاظ على طريقنا الفني.
وأضاف أحمد الشوكي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه الشاعر أمل الطاير كتب له الكثير من الأغاني كما قام المطرب والمحلن مصطفى كامل بتلحين أعمالا فنية له، موضحا أن مصطفى كامل حين كان نقيبا للموسيقيين قدم الكثير للمطربين والنقابة، ولكن الظروف عاندته كثيرا أيضا.
على الجانب الآخر، قال "الشوكي" إن والدته كانت أكبر داعم رحلة خلال رحلته الفنية، "أمي دعمتني بكل المقاييس والطرق وعلمتني الغنا، وكنت في البلد وأنا عندي 7 سنين، وكانت أمي بتفضل تغني لأسمهان وغيرها، وكنا بنتعلم منها كتير أوي، وكان صوتها حلو".
أحمد الشوكي من مواليد محافظة المنيا، بدأ مشواره الفني عام 1985، وكان أول ألبوم فنى له اعملك إيه فى عام 1991، ويمتاز بموهبة التمثيل. 
بدأ مشواره التمثيلى فى عام 1993 مع الفنانة ميمى جمال والفنان حسين الشربينى فى مسرحية احترس من الشوادر وكذلك فيلم الشبر ونص مع حسن حسنى ومسرحية روايح مع الفنانة فيفى عبده وأيضا مسلسل قمر مع الفنانة فيفى عبده وطرح العديد من الألبومات الشعبية.

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