المطرب أحمد الشوكي: عمر كمال يمتلك خامة صوت جيدة

قال المطرب الشعبي أحمد الشوكي، إن مؤدي المهرجانات عمر كمال مطرب ذكي وكويس ويمتلك خامة صوت جيدة، مضيفا: مؤدي المهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش، "مينفعوش يبقوا مطرب صوتهم وحش ولا يملكون الأدوات، مشيرا إلى أن السوشيال ميديا ساهمت بشكل كبير في انتشار هذا اللون بشكل كبير".

وتابع المطرب أحمد الشوكي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أغاني المهرجانات تعد أحد أنواع المخدرات، مشيرا إلى أن مجلس نقابة المهن الموسيقية بقيادة المطرب هاني شاكر تأخر كثيرا في التعامل مع مؤدي المهرجانات".

شن المطرب أحمد الشوكي، هجوما حاد على هاني نجل المطرب الشعبي الرحل حسن الأسمر قائلا: المطرب الشعبي الراحل حسن الأسمر مثلي الأعلي، ونصحت نجله هاني بضرورة الابتعاد عن اللون الغنائي الخاص بوالده لتحقيق نجاح، قولتله: أطلع بره عباية أبوك".

استطرد المطرب الشعبي أحمد الشوكي، "هاني حسن الأسمر متقمص شخصية والده بكل أدواتها الحركات وكل شيء، لو عمل شخصية لنفسه هينجح".

